Tempo di auguri, bilanci e buoni propositi al Comune di Andria, dove questa mattina, in vista delle imminenti festività natalizie, si è svolta, nella sala consiliare, la tradizionale cerimonia per lo scambio degli auguri tra l’amministrazione e l’intera struttura organizzativa dell’ente comunale.

Un altro anno difficile, causa emergenza Covid, si prepara andare in archivio, tra progetti realizzati ed altri ancora da realizzare, con l’auspicio che possano presto arrivare tempi migliori. Questo il messaggio del sindaco Giovanna Bruno, che fa ancora appello al senso di responsabilità dei cittadini.

Un auspicio condiviso anche dal Vescovo di Andria, Monsignor Luigi Mansi, che lancia un messaggio di speranza per il futuro.

La cerimonia è stata anche l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti che compongono la macchina amministrativa comunale, in particolare quelli posti in quiescenza nel 2021, ai quali sono stati consegnati dal sindaco degli attestati di benemerenza come riconoscimento per il lavoro svolto al servizio della città.