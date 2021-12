La Puglia supera la media nazionale nelle vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. A cinque giorni dall’inizio della campagna anti Covid destinata ai più piccoli, la Regione fa registrare uno 0,7% in più di somministrazioni, rispetto a quelle effettuate nel resto d’Italia.

Bene anche i dati relativi alle vaccinazioni della popolazione over 12, con l’88% dei pugliesi che ha già ricevuto almeno una dose, circa il 2% in più della media italiana. Un primato che si aggiunge a quello delle terze dosi e dei richiami, già somministrati al 30% dei cittadini, il 3,2% in più della cifra nazionale.

Cifre che rincuorano, alla luce di una nuova ondata della pandemia che si sta abbattendo sulla regione e che, numeri alla mano, sta coinvolgendo in maniera particolare proprio i bambini, con un netto incremento dei contagi registrati nelle scuole, soprattutto in quelle elementari.

Casi di positività al virus si segnalano nelle classi di primaria anche in diversi istituti della provincia Bat. È il caso, ma non il solo, di Margherita di Savoia, dove il sindaco Bernardo Lodispoto ha ordinato lo stop alla didattica in aula in sei scuole della città.

Questo per contenere la larga diffusione dei contagi da Coronavirus tra gli alunni degli istituti scolastici salinari. Il provvedimento, in vigore da sabato scorso, sarà valido sino a mercoledì 22 dicembre, quando poi scatteranno le vacanze natalizie.

La chiusura prevede la sospensione di tutte le attività in presenza in tre scuole dell’Infanzia, due elementari ed una secondaria di primo grado. Negli istituti interessati, l’ingresso è stato consentito solo al personale amministrativo, e a condizione che si proceda alla sanificazione e all’igienizzazione degli ambienti di lavoro.