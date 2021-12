Di nuovo tutti insieme, per il tradizionale appuntamento che anticipa le festività natalizie dei tesserati della Victor Andria: all’aperto, evitando affollamenti e coinvolgendo i protagonisti in due eventi differenti. Manifestazione doppia fortemente voluta dal presidente Michele Ricciardi, dopo l’annullamento forzato di dodici mesi fa, causa Covid. Manifestazione come al solito riuscita dal punto di vista organizzativo, tra partitelle, momenti di goliardia e scambio di auguri.

Il 2021 sta per concludersi ed è stato per la Victor Andria…

I numeri non mentono mai e continuano a premiare la professionalità e l’organizzazione della Victor Andria. Raggiunta ancora una volta la soglia dei 300 iscritti tra tutte le categorie giovanili.

Lo sguardo è già rivolto al 2022. Che per gli under 14 della Victor Andria partirà con un evento di caratura nazionale: il torneo giovanile in Abruzzo che coinvolgerà anche diverse realtà professionistiche, Juventus compresa. L’appuntamento è fissato dal 3 al 5 gennaio. La finalissima si giocherà a Francavilla al Mare.