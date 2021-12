L’Audax Andria non arresta la sua corsa e sbanca il Palazzetto dello Sport di Canosa, cancellando finalmente il numero “0” dalla casella delle vittorie fuori dalle mura amiche e conquistando la seconda vittoria consecutiva.

La 6^ giornata di serie D del girone A del campionato di pallavolo femminile, disputatasi nell’impianto sportivo di Viale I Maggio a Canosa, ha visto contrapporsi le ragazze di casa dell’Asd Diomede e le andriesi dell’Audax, in un affascinante derby. Una gara preparata al meglio dalle ragazze dell’allenatrice Anna Ferrante, consapevoli di dover affrontare un avversario alla portata ma ostico. Le andriesi partono col piglio giusto, battendo bene e mettendo in grossa difficoltà la ricezione avversaria: il primo parziale termina 20-25.

Poi il tracollo. La tensione nel secondo set gioca un brutto scherzo alle ospiti che partono malissimo: svogliate ed insicure, cercano di riprendere il set verso la fine, riuscendo addirittura a giungere ad un inaspettato 24-24. Ma non basta, alla fine la spunta il Canosa: 26-24. L’Audax Andria è alle corde, fa fatica a riprendere le redini del gioco: il terzo set è a senso unico. Le canosine, galvanizzate dalla vittoria del parziale, mettono in campo tutto il loro potenziale e ribaltano il risultato. Finisce 25-20. Ma le andriesi non mollano: il quarto set è di marca biancoblu. Ricomincia ad apparire la voglia di vincere mostrata nel primo set: buone battute, ottima ricezione. Il finale è molto combattuto ma le audaxine hanno la meglio e vincono 23-25. Si va al tie-break. Una battaglia vera e propria. L’Andria si demoralizza e al cambio di campo è già sotto 8-2. La debacle è dietro l’angolo, tutto lascia presagire un finale tragico: ma il turno in battuta di Rossella Selvarolo cambia le sorti dell’incontro fino a giungere all’8-8. L’Audax risorge ed acquista fiducia. Non sbaglia più niente, il Canosa non riesce più ad imporre il proprio gioco. Finisce 12-15.

Una vittoria fondamentale per il morale e per la classifica dell’Audax Andria che ora si attesta a 8 punti, superando proprio la Diomede (7 punti). Testa ora all’importantissima sfida di domenica prossima, 19 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 18.30, contro la Don Milani Bari, terza in classifica.