Vigilia di Natale, festività, movida, musica all’aperto intrattenimento. Concetti che caratterizzavano negli ultimi anni la città di Andria prima che arrivasse la pandemia. Oggi, a 10 giorni da uno degli appuntamenti divenuto tra i più sentiti nel paese federiciano, ovvero la classica Vigilia di Natale in giro per il centro, la vicenda tiene banco tra polemiche, disinformazione e se vogliamo poca chiarezza. Tutto partito da un comunicato del Comune di Andria, su impulso degli Assessori Colasuonno e Troia, che nei giorni scorsi hanno richiamato l’attenzione degli esercenti ad attenersi all’articolo 28 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, che parla di vincoli ben precisi sulle emissioni sonore. Tra i primi ad essere insorti c’è Generazione Catuma che ha deciso di lanciare una petizione online per chiedere all’Amministrazione di consentire un normale svolgimento delle festività natalizie e della vigilia.

Scamarcio poi attacca una parte della maggioranza che nei giorni scorsi ha diffuso su alcuni organi di stampa un comunicato in riferimento al tema.

Per provare a far luce sulla vicenda è intervenuto il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, spiegando nel dettaglio come stanno davvero le cose. Il servizio.