Un doppio progetto che punta a tutelare e riqualificare i beni di interesse storico e artistico del territorio e, allo stesso tempo, ad individuare possibili interventi innovativi in agricoltura, per migliorare la qualità delle lavorazioni nelle campagne e la qualità della vita dei braccianti. “Tradizione e Innovazione”: sono le due parole d’ordine del GAL “Le Città di Castel del Monte” che ha organizzato ad Andria, presso il chiostro di San Francesco, il primo di due incontri informativi per illustrare, nel dettaglio, il contenuto di due bandi, attualmente in pubblicazione.

Un’ottima opportunità per recuperare e rivalorizzare parte dello straordinario patrimonio paesaggistico dell’area di Castel del Monte, che è espressione della storia, dell’arte e della cultura di questo territorio.