C’è da mettersi alle spalle la brutta sconfitta casalinga contro il Picerno. In palio ci sono punti pesanti per la classifica ma anche per l’autostima di un gruppo apparso molto fragile soprattutto dal punto di vista mentale. Sono i temi alla base della sfida valida per la 18^ giornata di campionato in serie C tra il Monterosi di Menichini e la Fidelis di Ginestra. Due trainer saliti al timone delle rispettive squadre in corsa e che hanno in comune anche l’approdo tra i pro in questa stagione. Entrambi puntano rapidamente a tirarsi fuori da una situazione di classifica che è sempre abbastanza preoccupante.

Quel secondo tempo contro il Picerno ha rimesso a nudo i problemi di una squadra che, tuttavia, ha di contro espresso un calcio molto bello e propositivo nei primi 45 minuti della sfida di domenica. Manca continuità che il tecnico biancazzurro chiede debba esser molto più elevata.

Mancheranno sicuramente Benvenga e Bordin nelle fila della Fidelis mentre da valutare ci sono le condizioni di Di Noia uscito malconcio dalla sfida contro il Picerno. Ci saranno anche i quattro giovani sfortunati protagonisti dell’incidente stradale di lunedì scorso ma che, a parte lo spavento, hanno rapidamente smaltito i postumi. Di fronte ci sarà una squadra temibile sul terreno di gioco di casa, il “Rocchi” di Viterbo, per un anticipo del sabato di una sfida assolutamente inedita. Due gli ex dell’incontro per i locali e cioè Adamo e Tartaglia.