Un taglio per un sorriso…Regaliamoci un nuovo look e, allo stesso tempo, sosteniamo chi sta affrontando il tunnel della malattia donando alcune ciocche dei nostri capelli per comporre delle parrucche.

Questo l’appello che lancia l’associazione “DAUNOADIECI”, con la famiglia Paparusso, in ricordo di Maria, scomparsa prematuramente lo scorso 26 marzo a causa di un tumore ovarico.

«La malattia oncologica – si legge in una nota della famiglia – provoca una trasformazione nel corpo e questo produce effetti negativi anche sullo stato emotivo delle donne colpite. Quei capelli, parte importante della femminilità della donna, che cadono inesorabilmente, procurano ulteriore dolore a quello che già comporta il tumore».

Da qui l’idea di lanciare la “raccolta dei capelli” presso il salone “Hair Couture” di Graziano Scamarcio.

Un modo per alleviare quel dolore: con una parrucca garantiamo a queste donne un sostegno nel processo di riappropriazione della propria immagine e della propria femminilità, sostenendole e aiutandole a riconquistare l’autostima e la forza necessaria per affrontare la malattia e i suoi effetti negativi.

Quindi, donne, diamoci un taglio (ai capelli naturalmente) e doniamo delle ciocche o trecce di capelli per questa buona causa. Donando il taglio dei tuoi capelli, destinato alla realizzazione di una parrucca, contribuirai a far riconquistare loro il sorriso e la forza necessaria per affrontare la malattia.

«Salvare i capelli delle donne che decidono di accorciare drasticamente la capigliatura e utilizzarli per la creazione delle parrucche da donare a chi affronta la chemioterapia»: è questo, inoltre, l’invito che la famiglia Paparusso, assieme all’associazione “DAUNOADIECI”, lancia a tutti gli acconciatori andriesi che vogliono contribuire alla lodevole iniziativa.

Info utili:

Per la donazione di capelli, occorrono ciocche di capelli lunghe almeno 27 centimetri. I capelli, al contempo, devono essere asciutti, raccolti in trecce o in ciocche legate da elastici; possono andar bene anche capelli tinti, purchè di un unico colore.

Per sapere come aderire all’iniziativa e darci un taglio per un sorriso, l’associazione “DAUNOADIECI” vi aspetta il giorno 8 Dicembre 2021 alle ore 18:00 presso il salone di Graziano Scamarcio Hair Couture in via Regina Margherita n. 80.