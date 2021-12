«E’ nato per necessità, perché nessuno sino ad oggi ha fatto qualcosa di concreto per risolvere i problemi come il randagismo o l’abbandono di animali, nel territorio di Andria». Sono queste le parole che risuonano dal primo incontro del Forum Animalista andriese. Un primo appuntamento per richiamare l’attenzione delle istituzioni, ed in particolare dell’Amministrazione cittadina, per il tema degli animali randagi ad Andria, fanno sapere del Forum, comporta problemi quotidiani e i pochi volontari presenti possono sobbarcarsi tutte le responsabilità.

Il Forum Animalista di Andria nasce con obiettivi ben precisi. Un veterinario comunale, accalappia cani, sterilizzazioni programmate, bonifica degli ambienti abitati dagli animali come cani e gatti. Il tutto mirato ad una sinergia tra volontari e istituzioni, ovvero Comune di Andria e Asl Bat.

Nei giorni scorsi l’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno ha annunciato un finanziamento importante, da oltre 1 milione di euro, per la realizzazione di un rifugio per cani randagi.

La situazione ad Andria, ribadiscono dal Forum Animalista, è seria e sono davvero tante le problematiche cui porre rimedio. Da qui l’appello anche alla collaborazione da parte dei veterinari, che svolgono un ruolo fondamentale. Intanto il Forum Animalista di Andria resta in attesa di un nuovo incontro con l’Amministrazione, dopo l’ultimo del 24 ottobre scorso.