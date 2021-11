Esordio migliore non ci poteva essere per la Fidelis Andria Handball che impone il pareggio al Noci, team più esperto e favorito per la vittoria del campionato di serie B. Finisce 24-24 un match ricco di emozioni sino all’ultimo istante. Lo sport a volte si dice sia strano e imprevedibile ed è proprio il caso della giovanissima squadra andriese che con una super prestazione ferma la quotata formazione nocese proveniente dalla serie A2.

Alla vigilia il pronostico era tutto a favore degli ospiti, ma il team di mister Colasuonno con un’età media bassissima (18 anni) partono forte con il goal dell’1-0 e gara che prosegue combattuta punto a punto fino a quando i nocesi non prendono il largo sul 4-8. Il time out chiamato da mister Colasuonno fa bene ai biancoazzurri che riescono a recuperare lo svantaggio e a portarsi addirittura in vantaggio di due reti a fine primo tempo (13-11). L’entusiasmo sale alle stelle e la Fidelis capisce che può giocarsi la partita fino alla fine.

Nel secondo di tempo però l’esperienza della squadra nocese inizia a prevalere. Infatti la squadra biancoverde abbassa i ritmi cercando di evitare il gioco veloce degli andriesi, gestendo attacchi lunghi in quarta fase organizzata contro la difesa di casa che inizia a traballare per l’evidente differenza anagrafica. La strategia del Noci funziona e a 10 minuti dalla fine il punteggio recita 17-23 a loro favore. Da questo momento succede l’imprevedibile con i ragazzi di coach Colasuonno che gettano il cuore oltre l’ostacolo recuperando i 6 gol di svantaggio a 30 secondi dalla fine. Finale al cardiopalma con gli andriesi che recuperano palla in difesa a 6 secondi dalla sirena, ma gestiscono male la possibilità di ultimo attacco, così il match termina in perfetta parità (24-24). A fine gara fiumi di applausi da parte del numeroso pubblico presente al Palasport di Corso Germania per la Fidelis che compie una vera e propria impresa sportiva.

A fine gara le parole del mister Riccardo Colasuonno: «Per noi è un risultato straordinario quanto inaspettato contro la squadra favorita per la vittoria finale del campionato. La cosa che mi ha impressionato di più è stata vedere i ragazzi arrabbiati negli spogliatoi per non averla vinta negli ultimi secondi. Ci abbiamo messo cuore, grinta, sacrificio, spirito di gruppo e non abbiamo mai mollato un centimetro per tutto l’arco dell’incontro. Abbiamo recuperato qualche ragazzo che era fermo causa Covid e abbiamo lavorato duramente in questi 3 mesi per farci trovare pronti all’inizio del campionato. I ragazzi maturano e crescono a vista d’occhio sia sotto l’aspetto mentale che tecnico/fisico e questa partita mi ha reso orgoglioso di loro. Questa impresa però non deve assolutamente farci rilassare o abbassare la guardia, perché c’è ancora tanto lavoro da fare e bisognerà ancora crescere tanto se vorremo essere una delle protagoniste di questo campionato».

Tabellino

FIDELIS ANDRIA: Marmo 10, Losito 5, Sipone 3, Cannone 1, Cavaliere 1, Leonetti 1, Santovito 1, Terlizzi 1, Zagaria A. 1, D’Ettole, Di Liddo, Palmisano, Pistillo, Tattolo, Tesse, Zagaria E. All. Colasuonno Riccardo

NOCI: D’Aprile 8, Corcione 5, Laera 5, Fasano 3, Bombara 2, Ritella 1, Barone, Borracci, De Luca, Fasanelli, Giannini, Lobianco, Quarato, Sivo, Tinelli D., Tinelli V. All. Iaia Domenico

Arbitri: Fato G. – Guarini L.