Resta ancora avvolto nel mistero l’incidente che ha portato alla morte di un 54enne agricoltore andriese venerdì scorso schiacciato sotto il trattore che guidava. Un incidente sul lavoro ma su cui sono due i filoni d’indagine voluti dal pm del Tribunale di Trani che cura il fascicolo d’inchiesta. Potrebbe, tra le altre cose, esser disposta anche l’autopsia per verificare con precisione le cause del decesso. Le due indagini sono portate avanti dalla Polizia Stradale per quel che concerne l’esatta dinamica del sinistro mentre dallo Spesal dell’ASL BT per gli obblighi sulla sicurezza. Al lavoro l’equipe dei Dr. Ciniero ed Uccelli, che dovranno ora verificare tutti i passaggi relativi all’incidente sul lavoro visto che il 54enne era in azione per conto di una azienda agricola andriese. Di certo c’è che la trattrice era nuova e di ultima generazione.

Un ennesimo incidente sul lavoro che certifica un mese e mezzo drammatico da questo punto di vista nella BAT con diversi decessi e tante lacrime versate. La novità, purtroppo, è rappresentata da un incidente avvenuto su strada e non fisicamente sul posto di lavoro. Un problema che si allarga rapidamente ad altri fattori di rischio come per esempio quella “maledetta” SP124 di cui ci eravamo occupati qualche settimana fa poiché teatro nuovamente di un grave incidente un paio di chilometri prima. Percorrendo l’arteria stradale rurale andriese di competenza però della Provincia BAT, è facile intuirne nuovamente la sua pericolosità già denunciata in precedenza: buche di grosse dimensioni, asfalto completamente usurato, terreno spesso trascinato sulla carreggiata. Una situazione ancor più pericolosa considerando che il traffico pesante è piuttosto sostenuto essendo presenti numerose aziende ed anche diverse abitazioni in una delle zone di pregio della campagna del nord barese.