Dimenticare un’annata complicata a causa del Covid, valorizzare i giovani del vivaio e avvicinare il popolo andriese alla pallamano. Sono questi gli obiettivi della Fidelis Andria Handball che per il 5° anno consecutivo parteciperà al campionato nazionale di serie B. La compagine federiciana per questa nuova stagione è stata inserita nell’area Puglia-Calabria-Basilicata assieme ad altre 7 compagini: Pallamano Fasano, Serra Fasano, Conversano, Putignano, Pallamano Crotone, Pallamano Altamura, Noci. Girone impegnativo con un mix di squadre esperte che conoscono bene la categorie e compagini più giovani, proprio come la Fidelis, che calcano il palcoscenico nazionale per continuare un percorso di crescita.

«Non abbiamo voluto stravolgere i piani rispetto al passato – spiega il coach Riccardo Colasuonno – la struttura della squadra è formata dai migliori elementi del nostro settore giovanile con un’età media di 18 anni e cercheremo sul campo di ottenere risultati migliori della scorsa stagione che è stata condizionata in maniera importante dall’emergenza sanitaria. Abbiamo voluto inserire un elemento di esperienza – continua il tecnico andriese – si tratta del portiere Michele Palmisano che ha militato in serie A nella Junior Fasano nel ruolo di vice di Vito Fovio, estremo difensore della nazionale italiana. Questo campionato – conclude Colasuonno – ci servirà per fare esperienza, migliorare e crescere dando sempre il 100% sul campo».

I giovani biancoazzurri, dopo una faticosa preparazione, esordiranno questo pomeriggio alle ore 19 nel “Palasport” di corso Germania. Avversaria nella prima gara di campionato la corazzata Noci, che dopo il mancato ripescaggio in A2, è la favorita numero uno per la vittoria finale.