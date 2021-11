«Dobbiamo prenderci tutti cura della città», ha detto il Sindaco Giovanna Bruno, intervenendo ieri mattina al Parco Europa, alla Giornata Nazionale degli Alberi-Un albero per il futuro. «Per questo abbiamo previsto, nel progetto di riqualificazione della città, un programma di forestazione urbana in tutti gli spazi liberi possibili, dentro i parchi, ma soprattutto fuori. Questa città può diventare più bella se tutti ce ne prendiamo cura. Come fanno tutti quelli che oggi sono qui, a questa Festa dell’Albero. Molti qui – ha detto ancora il Sindaco rivolgendosi agli scolari del plesso “Falcone-Borsellino” – sono in divisa, sono uomini delle Forze dell’Ordine che difendono l’ambiente, i cittadini. Anche voi bambini avete la vostra divisa, il grembiule, e anche voi dovete prendevi cura dell’ambiente, della comunità, della città».

La cerimonia di piantumazione del leccio è stata organizzata dal Gruppo Carabinieri Forestali della regione “Puglia” in collaborazione con il Servizio Gabinetto-Comunicazione del Comune. Durante la cerimonia, introdotta dal Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari, Col. Giovanni MISCEO, sono intervenuti anche il Vice Prefetto della Bat, dr.ssa Rachele Grandolfo ed il Dirigente Ufficio III dell’USR per la Puglia, dr.ssa Giuseppina Lotito. Prima della piantumazione è stato anche cantato l’inno nazionale ed alcuni bambini hanno piantato il leccio nella buca predisposta dai giardinieri del Servizio Verde Urbano del Comune. Insieme alle altre autorità civili e militari sono intervenuti anche i genitori dei tanti bambini in grembiule, tutti della scuola Falcone-Borsellino, guidata dal Prof. Carlo Zingarelli.

«L’iniziativa – come ha spiegato il Comandante dei CC Forestali, col. Giovanni Misceo – fa parte di una diffusa campagna di messa a dimora di piante forestali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e peri-urbani, fornite dai Reparti Carabinieri della Biodiversità per il miglioramento della qualità della vita nelle città».