Un controllo gratuito della glicemia in due diversi appuntamenti per celebrare la Giornata per la Prevenzione del Diabete. E’ il progetto messo in campo dalla Confraternita Misericordia di Andria all’interno dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” lunedì 22 e martedì 30 novembre dalle 9 alle 12 in entrambe le date. E’ possibile prenotare il proprio controllo telefonando allo 0883551952.

L’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi”, convenzionato con la ASL BT, è impegnato ormai da diversi anni nella somministrazione di visite specialistiche gratuite grazie al lavoro volontario di medici specializzati e dei volontari giallociano oltre a progetti specifici di Servizio Civile. Circa 300 le visite annualmente effettuate in diverse specialistiche alcune delle quali anche a domicilio. Sempre attive le “visite sospese” dedicate a tutta la popolazione grazie a donazioni volontarie per consentire di fornire ulteriori prestazioni a chi ne ha più bisogno.

Da qualche settimana sono attivi anche diversi altri servizi di assistenza.