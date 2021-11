Gara da dimenticare per la Florigel Pallavolo Andria che al “PalaPoli” cede il passo con il punteggio di 3-0 ai padroni di casa dell’Indeco Molfetta.

Gara subito in salita per i ragazzi di mister Pepe che non riescono ad esprime il bel gioco, fin qui visto, contro una squadra alla disperata ricerca di punti che senza affanni, porta a casa la partita e i tre punti in palio. Complice la giornata no dei nostri per la poca efficacia degli attacchi che lascia all’avversario di poter difendere e rigiocare, oltre agli errori e al nervosismo che hanno giocato un brutto scherzo ai nostri Falchi Federiciani.

Mister Pepe schiera per la diagonale Massa al palleggio e Tellez opposto, di banda il capitano Caldarola e Rubino, al centro Carofiglio e Di Bari, libero Santacroce.

Poco da descrivere per il tabellino, solo il primo set giocato in equilibrio fino al 16 a 14 poi i padroni di casa allungano fino al 25 a 19. Nel secondo set si rompe subito l’equilibrio con il Molfetta a rincorrere il finale di set per il parziale di 25 a 12, terzo fotocopia del precedente con il finale di 25 a 15.

A fine gara il Direttore Generale Agostino Paradies dichiara: «Gara condizionata da tanti fattori e non giudicabile per quanto visto in campo esprimere dai nostri ragazzi. Siamo solo all’inizio del campionato ogni partita avrà storia a se e dovrà essere affrontata nei miglior modo possibile, consapevoli delle varie difficoltà e potenzialità del gruppo. Subito in palestra per migliorarsi e preparare la prossima gara contro il forte Campobasso».

Prossimo impegno tra le mura amiche del Polivalente di Via delle Querce domenica 14 novembre alle ore 17,30 per affrontare l’Energytime Spike Campobasso, squadra quotatissima per il salto di categoria, reduce da una sconfitta contro il Bari al tie break.

INDECO MOLFETTA VS FLORIGEL ANDRIA 3–0 (25-19, 25-12, 25-15)

Classifica – 4^ giornata di andata girone L, Campionato Nazionale Serie B

Gioia del Colle 12–Leverano 11–Campobasso 9–Turi 9-Bari 8–Grottaglie 6-FLORIGEL ANDRIA 6–Molfetta 4- Castellana 4–Cosenza 3–Galatone 0–Taviano 0.