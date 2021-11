L’ennesimo ingente furto di olive è stato sventato dai vigilanti del Consorzio Autonomo Guardie Campestri nelle campagne di Andria. In un periodo particolarmente complicato per tutta la filiera olivicola della città federiciana continua incessante l’attività di vigilanza dei campi e sono già state diverse le operazioni compiute nei giorni scorsi con il recupero in totale di oltre 11 quintali di olive.

L’ultima in ordine di tempo è quella di stamani in contrada “Paparicotta”, a pochi passi dall’omonima azienda agricola provinciale. Ignoti malviventi hanno iniziato a manomettere alcuni alberi per sottrarre un grande quantitativo di olive, ma sono stati sopresi dalle Guardie Campestri e si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono prontamente giunti anche i Carabinieri di Andria e la Polizia Provinciale. I ladri avevano già raccolto oltre 4 quintali di olive che sono stati restituiti al personale dell’azienda agricola provinciale.