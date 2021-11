«Questa mattina sono iniziati i lavori in Largo Ceruti in vista dello spostamento del capolinea degli autobus», spiega l’Assessore alla Sicurezza di Andria Pasquale Colasuonno.

«Sono lavori che verranno eseguiti in un tempo ragionevolmente breve, visto anche che nel frattempo si sta ampliando il cantiere in prossimità della stazione centrale: da questa mattina via Tintoretto è chiusa al traffico. Insomma, Andria è in fermento e in movimento, un movimento che vuol dire evoluzione. Proseguiamo su questa strada».