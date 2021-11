«Ieri alla Polizia Locale di Andria è giunta una telefonata diversa dalle altre. A chiamare è stata una signora di 90 anni, rimasta sola in casa senza pane né acqua, che ha pensato bene di contattare il comando per chiedere l’aiuto di cui necessitava. Di chiamare altri non si fidava, ha poi spiegato la signora». E’ quanto racconta in una nota l’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno.