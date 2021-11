Oltre 70 giovani radunati in un casolare abbandonato per festeggiare la notte di Halloween, tra musica ad alto volume, alcol e droga. Pensavano di farla franca ed invece sono stati sorpresi dai Carabinieri. E’ stato scoperto ad Andria un rave party non autorizzato in contrada San Leonardo, in aperta campagna, a diversi chilometri dal centro federiciano. I militari sono intervenuti nella notte del 31 ottobre. Davanti ai loro occhi decine di ragazzi e ragazze che stavano occupando abusivamente un terreno di proprietà privata con tanto di gruppo elettrogeno installato e impianti sonori di notevole potenza. 23 le persone identificate dai Carabinieri che sono state poi deferite in stato di libertà per concorso in occupazione abusiva di terreni ed edifici. Un giovane di 25 anni è stato invece denunciato perché trovato in possesso di nove dosi di marijuana per un totale di 12 grammi di stupefacente. Sottoposti ad accertamenti anche 11 autovetture. Lo sgombero dell’area occupata abusivamente è stato completato nel primo pomeriggio dello stesso giorno, attorno alle 14.30. In queste ore è in corso l’attività investigativa per accertare tutte le responsabilità attorno al rave party non autorizzato.