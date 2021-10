Salgono oltre i 2500 gli attualmente positivi in Puglia. Nel bollettino epidemiologico consueto si registrano, infatti, 265 nuovi casi di positività (in leggera flessione rispetto a ieri), a fronte di poco più di 21mila test effettuati. 170 i negativizzati. Si registrano anche 4 decessi a causa del virus mentre sono stabili i ricoveri in leggera discesa rispetto a ieri: 128 i ricoverati in area non critica mentre 18 sono i pazienti in terapia intensiva. I nuovi casi provincia per provincia sono piuttosto stabili e vedono Bari la più alta con 82 nuovi casi di positività, Taranto 67, Lecce 46 e Foggia 38. Chiudono la provincia di Brindisi con 16 nuovi casi e la BAT con 12.

L’incidenza settimanale in Puglia ora supera i 30 casi ogni 100mila abitanti un dato che continua a risalire anche se è lontanissimo dai numeri dello stesso periodo nello scorso anno. Incidenza decisamente stabile per quel che riguarda le percentuali dei ricoverati molto al di sotto delle soglie previste dal governo per il cambio di colorazione. La BAT resta la provincia meno colpita al momento con un’incidenza di poco superiore ai 15 casi ogni 100mila abitanti ed una variazione negativa mentre, tutte le altre province pugliesi hanno il segno positivo ed hanno una incidenza molto superiore come, per esempio, Foggia che sale a circa 50 casi ogni 100mila abitanti.

Sul fronte vaccini siamo all’81% di cittadini pugliesi raggiunti dalla prima dose e circa il 78% con vaccinazione completa. Sale anche la terza dose già somministrata all’1,5% della popolazione.