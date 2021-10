Oltre mille partecipanti per la 5^ edizione della “Camminata tra gli Olivi” andata in scena ieri ad Andria. Un successo mai raggiunto prima nelle precedenti edizioni del classico appuntamento di ottobre promosso dall’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio di cui Andria è socia. Cinque chilometri tra natura e soprattutto ulivi all’interno di tenuta Zagaria del Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli. Una organizzazione impeccabile, nei minimi dettagli, che ha coinvolto l’assessorato alle Attività Produttive, moltissime associazioni ed i volontari di protezione civile. Tra le associazioni coinvolte c’è anche il Calcit di Andria che da 37 anni sostiene i malati oncologici sul territorio. Al Calcit, come ad altre quattro realtà associative del sociale andriese, è stato donato parte dell’incasso della giornata. «Un gesto bellissimo e per cui ci sentiamo di ringraziare di cuore gli organizzatori – ha spiegato il Dr. Nicola Mariano Presidente del Calcit – a nome di tutto il direttivo e tutti i soci vorrei ringraziare anche tutti i partecipanti ed il grande cuore dei volontari impegnati nella minuziosa organizzazione».

Un complesso ingranaggio organizzativo, sorretto dal tempo incerto, e che ha visto non solo la canonica passeggiata rigenerante tra ulivi e vigne, ma anche momenti di degustazione, di teatro e musica. «Anche il Calcit, nel suo piccolo, ha dato un contributo importante – ha spiegato il Dr. Mariano – un impegno premiato dalla perfetta riuscita di un connubio tra sociale, cultura e territorio che davvero funziona alla grande. I fondi saranno utilizzati per proseguire le nostre attività in favore dei malati oncologici – ha concluso il Dr. Mariano – ed in particolare per far decollare un progetto di assistenza che vedrà mettere in rete ancor di più alcune realtà del territorio per i più bisognosi».