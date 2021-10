Il benessere psico fisico, la salute e lo star bene con se stessi sono sempre più fattori decisivi di una vita frenetica in cui fermarsi diventa quasi impossibile. Sempre più imprescindibili, in questo contesto, sono istituti e centri qualificati in cui la professionalità sia non solo certificata ma anche innovata ed approfondita. E’ il caso di “Suavitàs” ad Andria, un istituto di bellezza ed estetica che da 13 anni cresce, si specializza e si rinnova offrendo anche un importante presidio medico certificato.

Alla scoperta dell’Istituto di via Lamapaola ci guida proprio Angela Scarcelli, mentore di questo progetto in cui, sin da subito, si è scelto di privilegiare a 360° il benessere psico fisico delle persone. E per far questo si è puntato anche ad uno strumento medicale come l’unica stanza del sale ad Andria certificata Aerosalmed. Una delle oltre 150 sparse in tutta Italia, consigliata dalla maggior parte dei pediatri per i minori ma adatto a tutte le età e con effetti assolutamente sorprendenti ancor di più in un periodo come questo dove ci si proietta alla stagione più fredda.

Ma “Suavitàs”, accanto ai tradizionali trattamenti di bellezza ed estetica, ha scelto di aggiornare costantemente le tecniche per consentire ai clienti di vivere una esperienza unica e completa. A guidarci in questo rapido tour è sempre Angela Scarcelli.

Un istituto che raccoglie sempre più consensi, certificazioni e qualifiche. Un istituto che vuole crescere ancora e continuerà ad accogliere i propri clienti in un’esperienza psico fisica totale. Provare per credere.

L’intervista ad Angela Scarcelli all’interno del servizio video