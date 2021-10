6 milioni di somministrazioni in poco più di 9 mesi. E’ il nuovo traguardo raggiunto dalla Regione Puglia in merito alla campagna vaccinale anticovid. Ad esultare è l’Assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco che in una nota ha voluto ringraziare tutti gli operatori sanitari e della protezione civile che hanno permesso di raggiungere questo risultato. «Oggi la nostra Regione – ha sottolineato Lopalco – è al vertice per copertura vaccinale, soprattutto fra anziani e soggetti fragili. Questo ha consentito di superare l’ondata legata alla variante indiana. Chiediamo – ha continuato l’Assessore alla Sanità – a quei cittadini pugliesi ancora titubanti di fare un ulteriore sforzo di fiducia: la vaccinazione è l’unico mezzo che abbiamo per lasciarci la pandemia alle spalle e riprenderci la nostra libertà».

Parole fiduciose che fotografano una Puglia che in effetti ha risposto “presente” alla campagna di vaccinazione. Quasi l’85% della popolazione è completamente vaccinata, ovvero con due dosi ricevute, contro la media nazionale ferma a poco più dell’81%. La regione pugliese, come media, è avanti su quasi tutte le fasce d’età con un picco rilevato nei cittadini tra i 70 ed i 79 anni, ovvero una delle fasce più a rischio. Qui la percentuale è oltre il 95%. Ottimi risultati anche per gli over 80, il 96,14% di loro ha completato il ciclo di vaccinazione, mentre la media italiana è ferma al 93%. Bene anche sul fronte dei ragazzi e ragazze fra i 12 ed i 19 anni: la Puglia ha coperto circa il 72% mentre in Italia il dato si attesta al 65,5%.

Intanto prosegue la somministrazione delle terze dosi, quasi 31 mila sino ad oggi, che riguardano al momento operatori sanitari e over 80, ma le vaccinazioni sono aperte anche agli over 60 che hanno ricevuto la seconda dose entro marzo scorso.