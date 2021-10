Risale l’incidenza settimanale, risalgono i casi di contagio da Covid-19 in Puglia spinti anche dai tantissimi test effettuati a causa del green pass. E’ la sintesi del bollettino epidemiologico pubblicato come di consueto dalla Regione e che consegna 167 nuovi casi di positività su oltre 21mila test effettuati. Una persona deceduta e si aggiorna il triste conto dei morti a causa del virus sin da inizio pandemia: 6.822. Sono 121, invece, i negativizzati con una cinquantina di attualmente positivi in più rispetto a ieri. Sono 2063 i pugliesi che combattono contro il virus in questo momento. Piccolo incremento anche per quel che riguarda le persone ricoverate: un paziente in più in area non critica (132 in totale), due in più in terapia intensiva (19 al momento). In Provincia di Taranto il maggior numero di nuovi casi oggi con 39, seguono Bari a 37 e Foggia a 35. La Provincia di Lecce segna 20 nuovi casi, Brindisi 19 e la BAT 14.

Risale come detto, seppur di poco, l’incidenza settimanale di casi che torna in Puglia con il segno più dopo diverse settimane di discesa. Si attesta, al momento, attorno ai 20 casi ogni 100mila abitanti. Un numero ancora molto basso rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’aumento dei casi va di pari passo con l’importante aumento anche di test giornalieri da circa una settimana a questa parte a causa dell’entrata in vigore, per tutti i lavoratori, dell’obbligo di green pass.