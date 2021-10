Inizia nei migliori dei modi la nuova stagione della Florigel Pallavolo Andria, davanti a proprio pubblico nel Polivalente di via delle Querce, sconfigge l’Area Brutia Cosenza con un secco 3 a 0 e conquista i primi 3 punti preziosissimi. La grinta e la determinazione dei Falchi Federiciani superano le tante difficoltà affrontate nella fase precampionato, non da ultimo gli infortuni degli ultimi giorni che hanno fermato alcuni atleti. Utile il lavoro dello staff e di mister Pepe che ha saputo rimodulare la squadra, schierando in campo un sestetto contro la squadra calabrese arrivata in Puglia pronta a vendere cara la pelle.

Per l’esordio mister Pepe schiera per la diagonale Massa al palleggio e Tellez opposto, di banda il capitano Caldarola e Rubino, al centro Carofiglio e Di Bari, libero Santacroce.

La tensione si scioglie al fischio d’inizio, aggressiva l’azione dei federiciani che sin da subito prendono il comando delle operazioni e costruiscono un buon vantaggio, il parziale recita 16 a 10. Timida la reazione degli ospiti che non riescono ed essere efficaci, buona la ricezione dei padroni di casa che mette nelle migliori condizioni la regia di smistare palloni dall’esito fruttuoso, finale di set 25 a 19.

Secondo set, ricalca l’andamento del primo, Federiciani che infilano un filotto dal parziale di 8 a 1. Gli avversari non riescono a reagire e l’azione dei padroni di casa li conduce prima al parziale di 16 a 5 e al finale di 25 a 14. I falchi federiciani, nel terzo set, acquisiscono certezze del proprio gioco al confronto degli ospiti che cercano con alcuni cambi di reagire, giocando punto a punto fino al 21 pari. Una serie di battute efficaci porta gli andriesi sul 24 a 21, sarà un ace a far conquistare set e intera posta agli andriesi.

Traspare evidente la soddisfazione di mister Pepe per il risultato, le sue dichiarazioni: «Complimenti ai ragazzi che sono riusciti ad entrare in partita concentrati e a rimanerci per tutta la gara. Non era assolutamente facile farlo visto che siamo alla prima di campionato e con una squadra nuova e giovane. Ancora di più mi sento di complimentarmi con loro perché stanno lavorando a ‘testa bassa’ mettendosi sempre a disposizione. Ora pensiamo subito alla prossima gara che sarà di domenica a Grottaglie».

A fine gara il Direttore Sportivo Cripezzi Vincenzo: «Spegnere i facili entusiasmi è doveroso, il campionato è ancora lungo con tante insidie che potranno creare non pochi problemi. Ma dobbiamo dare atto ai ragazzi della bella gara a cui abbiamo assistito. Dobbiamo, altresì, con umiltà ed impegno concentrarci su una gara per volta».

Prossimo impegno in terra tarantina domenica 24 ottobre alle ore 17,30 nel Palasport Campus Campitelli di Grottaglie contro il Volley Club, reduce da una sconfitta alla prima contro il Bari.