Era una normale mattina di un giorno come tanti. Sebastiano Scarcelli, Sovrintendente della Polizia di Stato, e Pietro Riefolo, Assistente Capo coordinatore, il 4 settembre scorso erano impegnati nella loro attività quotidiana di perlustrazione e controllo del territorio quando ad un certo punto è arrivata una chiamata d’urgenza. Un uomo anziano era caduto in pozzo e necessitava di aiuto. Gli agenti si sono precipitati in via Fabrizio Carafa presso l’abitazione dell’81enne. Davanti allora una scena drammatica: l’uomo era caduto in una cisterna profonda 4 metri e piena d’acqua, la botola grande solo 45 centimetri per lato. L’anziano stava rischiando la vita. A quel punto i due agenti non hanno avuto esitazioni e sono intervenuti.

Non c’era tempo per attendere l’arrivo dei vigili del fuoco, l’81enne aveva bisogno di aiuto immediato. I due agenti di Polizia, nonostante le dimensioni ristrette della botola, hanno trovato una scala di fortuna per calarsi all’interno della cisterna e recuperare subito l’anziano. Operazione non semplice, ma la solidarietà di alcuni cittadini accorsi sul luogo è stata fondamentale. Alcuni di loro infatti hanno portato ai poliziotti una imbracatura con la quale sono riusciti a tirare su l’anziano. L’arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 ha poi completato l’opera di salvataggio. Ma resta l’importanza del loro primo intervento, tempestivo, che ha salvato la vita ad uomo, mettendo anche a rischio la propria incolumità. Sebastiano Scarcelli e Pietro Riefolo, tuttavia, non si ritengono eroi.

La divisa che indossano rappresenta per loro una seconda pelle. Un dovere al di là di tutto.

Il Sindaco di Andria Giovanna Bruno e il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio hanno accolto i due agenti eroi a Palazzo di Città per ringraziarli del loro salvataggio, esempio di grande umanità e senso del dovere.