“CHESS: A GAME TO SPREAD AT SCHOOL” (SCACCHI, un gioco da diffondere nelle scuole): questo il titolo del progetto che vede l’Istituto Comprensivo VERDI CAFARO di Andria partecipare ad un progetto internazionale nell’ambito del Programma educativo Erasmus PLUS.

Il progetto, che annovera tra i partecipanti lo CSEN, l’università di Torino, e affermati club scacchi della Svezia, della Svizzera, della Spagna, del Portogallo e dell’Olanda, si propone di formare insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria che consenta ai docenti di insegnare gli scacchi in autonomia in classe, senza bisogno di formatori esterni.

La Scuola,- spiega il dirigente scolastico Grazia SURIANO che ha fortemente voluto il progetto, è impegnata, in questa prima fase del progetto, nella formazione dei CHESS AMBASSADOR e nella sperimentazione in classe del gioco degli scacchi, inseriti a pieno titolo negli ordinari percorsi curricolari.

Alla sperimentazione provvederanno proprio i designati Ambasciatori degli scacchi: i docenti della Scuola primaria Colasuonno Anna, Capurso Grazia e Civita Angela Maria e l’ins Caputo Maria per la scuola dell’infanzia, con la supervisione dell’Università di Torino, che effettuerà una ricerca scientifica sull’impatto che il gioco degli scacchi sugli apprendimenti

Negli stessi programmi scolastici, infatti, sono presenti le motivazioni fondamentali che dimostrano la validità e l’utilità del progetto inteso come intervento educativo che non disturba il lavoro del docente, ma anzi ne può divenire un sostegno metodologico e didattico.

Al termine della collaborazione internazionale, la Scuola metterà a punto con tutti i partners, un protocollo formativo innovativo, all’esito dello svolgimento dei seguenti moduli didattici:

modulo A: psicomotricità su scacchiera gigante nella scuola dell’infanzia;

modulo B: scacchi su scacchiera gigante

modulo C : Scacchi al banco più utilizzo del web per le classi 3^, 4^ e 5^ primaria

modulo D : Scacchi al banco 3^, 4^ e 5^ primaria con elementi propedeutici all’apprendimento del coding