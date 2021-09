Questo pomeriggio a Corato qualcuno ha rubato un’autovettura attrezzata con pedana, fondamentale per la vita della giovanissima Nicole di 9 anni ed affetta da tetraparesi spastica. Per lei questo mezzo è indispensabile per andare a scuola, per andare alle terapie, per poter avere una vita con meno disagi possibili.

Ed ecco che scatta l’appello per ritrovarla: «Chiedo a chi l’ha sottratta di restituirla – spiegano i familiari di Nicole – chiediamo davvero di fare davvero un gesto d’amore per questa piccola».