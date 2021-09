Non si è fermato all’alt dei Carabinieri, tentando anche di speronare la gazzella, ma ha terminato la sua corsa con l’auto ribaltata in un terreno di via Vecchia Spinazzola. E’ accaduto all’alba ad Andria in una zona rurale della città. Un 42enne a bordo della sua Fiat Punto avrebbe provato la fuga al controllo di una gazzella dei militari andriesi. L’uomo avrebbe anche tentato di speronare la vettura dei Carabinieri.

Tentativo vano ed anzi terminato con un incidente ed il ribaltamento della sua vettura. L’uomo è stato soccorso da una equipe sanitaria del 118 proveniente da Andria. Estratto dalla vettura il 42enne è stato trasportato in codice rosso per dinamica al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria. Sul posto Carabinieri e Polizia per ricostruire, invece, quanto accaduto e soprattutto comprendere i motivi del tentativo di fuga.