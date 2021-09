Si conclude la seconda settimana di lavoro per i ragazzi della Florigel Pallavolo Andria, un totale di 8 sedute di allenamento con un mix di preparazione fisica e tecnica guidate dal preparatore atletico Marco Lepore e dai tecnici Pepe e Galeandro.

La preparazione si sta svolgendo nel Polivalente di Via delle Querce nelle ore serali per ovviare alla calura e nel rispetto rigido delle regole previste dal Protocollo Covid 19 della Federazione Nazionale.

Le considerazioni del preparatore Marco Lepore: «Le prime due settimane sono andate bene dal punto di vista dell’impegno da parte dei ragazzi, mentre dal punto di vista fisico è ancora presto per dare un giudizio perché sono prevalenti gli esercizi propedeutici per sopportare un carico maggiore delle prossime settimane. Abbiamo impostato gli esercizi per migliorare la tenuta atletica e per il rinforzo muscolare. L’importante è l’atteggiamento mostrato dalla squadra che è stato molto positivo per ottenere i giusti risultati nei tempi programmati».

Il programma prevede dalla prossima settimana l’inserimento degli esercizi con la palla destinati ad incrementare l’attività tecnica per avere una prima impressione più specifica delle caratteristiche dei nuovi innesti e del mantenimento dei livelli tecnici dei ragazzi già presenti la scorsa stagione in rosa.

Queste le impressioni del coach Antonio Pepe: «Abbiamo iniziato la stagione con tutte le forze attualmente a nostra disposizione e con i ragazzi che hanno mostrato una grande motivazione, voglia di fare e molto attenti alle istruzioni del preparatore atletico Lepore, lavorando con una buona intensità ed impegno .Ci auguriamo che tutto prosegua per il meglio anche nelle prossime settimane dovranno essere sfruttate al meglio con un programma tecnico specifico per arrivare alla prima giornata (16 Ottobre) con un organico già ben affiatato e pronto ad affrontare un campionato che si preannuncia bello ed interessante».

Appuntamento alla prossima settimana, sempre nel Polivalente di Via delle Querce, per accogliere i nuovi arrivi e definire la rosa che affronterà il campionato di serie B nazionale.