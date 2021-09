Il barlettano Ruggiero Grimaldi nominato Commissario Provinciale della Lega Bat. Lo ha stabilito il commissario regionale della Lega Puglia, Sen. Roberto Marti. Il giovane Grimaldi è stato il più suffragato della lista Lega al comune di Barletta e candidato al consiglio regionale nel 2020. La carica di Vice commissario è stata assegnata all’avvocato andriese Marco di Vincenzo, già consigliere comunale nella città di Andria.

L’incarico di Responsabile Provinciale degli Enti Locali è stato affidato a Gianni Di Leo, consigliere comunale di Trani. Commissario cittadino di Andria sarà l’avv. Paola Albo, già consigliere comunale del Comune di Andria e Assessore all’Istruzione e Politiche Educative, mentre commissario cittadino di Trani è Maurizio Colonna.

L’avv. Francesco Pollice entrerà nei dipartimenti regionali della Lega come vice responsabile del settore Giustizia e Rocco Prete Responsabile regionale del settore Pesca.

«Nella Bat come in tutta la Puglia – ha commentato il Commissario regionale della Lega Roberto Marti – la Lega cresce nei consensi, aprendosi e includendo al proprio interno nuove e importanti forze. In questa provincia sono particolarmente felice di nominare il Segretario provinciale più giovane della Puglia – ha sottolineato il Commissario regionale della Lega – un ragazzo di 23 anni che avrà al suo fianco professionisti affermati e amministratori locali con esperienza politica consolidata, per offrire nuovo slancio al radicamento della Lega su tutto il territorio. Sono certo che questa squadra insieme ai militanti storici, ai consiglieri comunali e al Responsabile Regionale dei Dipartimenti Nicola Giorgino farà uno straordinario lavoro. Un grande grazie, infine, va da parte di tutto il partito a Giovanni Riviello – ha concluso Marti – che da commissario ha guidato questa provincia per due anni con grande passione».