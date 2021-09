«Alcune aree del centro storico vengono usate puntualmente come orinatoi a cielo aperto, generando un tanfo e uno spettacolo insostenibili – afferma l’assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno. A seguito delle segnalazioni dei residenti, pur con le nostre forze limitate, stiamo cercando d’intervenire sulla questione. Cosa c’è di strano in tutto questo direte voi? Di strano c’è il fatto che la mamma del ragazzo multato si è presentata al Comando della Polizia, chiedendo che la multa fosse tolta perché suo figlio in fondo non aveva fatto niente di che, e perché loro sono una famiglia indigente che non può pagare. Ora, situazioni simili non sono mai situazioni piacevoli, purtroppo però la legge non ammette particolarismi. Una cosa però voglio dirla, soprattutto al ragazzo che pur essendo minorenne ha l’età per capire certi discorsi perfettamente: visto che essere incivile è costato 250 euro, la prossima volta può provare a comportarsi civilmente che, posso assicurarlo io, è gratis».