Sono 228 i nuovi casi di contagio da Covid-19 su oltre 16 mila test, 5 morti e tasso di positività che scende all’1,4%. Questi i numeri contenuti nell’odierno bollettino epidemiologico della Regione Puglia. La provincia con l’aumento maggiore di nuove positività è quella di Bari con 70, segue Lecce con 55, Foggia con 54, Brindisi con 28, Taranto con 16 e la Bat chiude con 4 casi. Continua a scendere il numero delle persone attualmente positive in Puglia che sono 4.323. Sono 283 le persone guarite dal Covid nelle ultime 24 ore per un totale di oltre 253 mila e 500 guariti dall’inizio della pandemia.

Stabili i numeri degli ospedali pugliesi. Nelle terapie intensive sono 20 i pazienti ricoverati, mentre in area non critica al momento vi sono 230 pazienti, l’8,5% del totale dei posti letto disponibili. Per l’area critica, invece, l’occupazione è al 4,1%. Numeri che non mettono assolutamente in discussione la permanenza della Puglia in zona bianca almeno per le prossime due settimane.