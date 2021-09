È stato fondamentale il coraggioso intervento di due agenti della Polizia di Stato per evitare quella che a tutti gli effetti poteva essere una tragedia. Il fatto è accaduto alla periferia di Andria, al civico 12 di via Fabrizio Carafa, nella zona del Santuario Santissimo Salvatore, dove un uomo di 81 anni è stato tratto in salvo dopo essere caduto in una cisterna d’acqua.

Gli agenti sono intervenuti intorno alle ore 11 a seguito di una chiamata arrivata sul numero di emergenza. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, attirati dalle urla disperate dell’anziano, vedovo, che vive assieme ad alcuni parenti ma che in quel momento si trovava solo in casa.

Una volta entrati nel cortile dell’abitazione, i poliziotti si sono calati all’interno della cisterna, profonda 4 metri e piena d’acqua per circa un metro e mezzo. Le operazioni sono state condotte con il supporto di una squadra dei vigili del fuoco, giunta sul posto assieme agli operatori del 118. L’uomo, molto agitato ma cosciente, è stato tirato fuori per le braccia dalla cisterna, per poi ricevere i primi soccorsi dai sanitari.

In seguito è stato caricato in ambulanza e trasferito in codice giallo presso il “Bonomo” di Andria. A parte lo spavento e qualche piccola escoriazione, l’81enne è arrivato in ospedale in buone condizioni di salute. Ancora tutta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.