«Ho inviato al sindaco Bruno e all’assessore Loconte una richiesta ufficiale di chiarimenti sullo stato di avanzamento del lavoro sui progetti PINQUA. Come sapete, Andria ha meritoriamente ottenuto 45 milioni di euro di fondi per progetti di rigenerazione urbana.

Ora però è necessario garantire tempi certi sull’esecutività dei lavori e per questo è necessario preparare la documentazione utile».

Cosi in una nota il consigliere comunale del M5S Michele Coratella.

«La scadenza per la presentazione di questi atti è a marzo ed è solo apparentemente lontana. Abbiamo visto già troppe volte in passato completare tutto all’ultimo momento, o comprimere discussioni importanti in sedute di Consiglio fulminee. Sappiamo le difficoltà nelle quali opera il Comune, sia a livello di organico, sia a livello finanziario, ma i cantieri e i lavori immaginati dai tre progetti proposti dal Comune sono importantissimi. Le risorse che ci sono state assegnate sono fondamentali e a mio parere ogni consigliere comunale e ogni cittadino ha non solo il compito, ma anche l’obbligo morale di vigilare su questi passaggi e contribuire, se serve, allo sveltimento di queste procedure. Una richiesta identica di chiarimenti l’ho rivolta allo stesso settore, sempre per il tramite dell’assessore, per sapere quando saranno messe a disposizione dell’opinione pubblica le schede tecniche per i lavori di asfaltamento delle strade in modo da comprendere come si procederà, con quale ordine e quali priorità. Questi lavori ordinari e straordinari andranno seguiti con la dovuta attenzione, da consiglieri presenti e concreti, questo è quello che faccio, le chiacchiere le lascio agli altri, da sempre».