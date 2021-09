Il viaggio di Ulisse, desideroso di tornare in Patria, nella sua Itaca, tra avventure affascinanti e pericoli terribili, il tutto riproposto in una chiave completamente nuova, dove ad una voce narrante si accompagnano una serie di oggetti, che trascinano lo spettatore nel racconto trasformando continuamente la scena.

Il poema epico per eccellenza, l’Odissea di Omero, grande protagonista della settima giornata del Festival Internazionale “Castel dei Mondi” di Andria. Sul palco allestito presso il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, scuola Salvemini, nel quartiere di San Valentino, è stato presentato ieri sera lo spettacolo “Omero Odissea – Canto per Oggetti e Voce”, portato per la prima volta in Puglia dall’artista Antonio Panzuto, figura atipica del panorama teatrale italiano.

Una rappresentazione teatrale assolutamente originale, dove l’arte visiva si guadagna il centro della scena e gli attori, sul palco, vengono sostituti da marionette, oggetti di diverso tipo e sagome di cartone.

Lo spettacolo verrà riproposto anche questa sera, sempre presso la scuola “Salvemini”, alle ore 21.15.