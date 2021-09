Appuntamento sabato 16 ottobre nel Polivalente di via delle Querce. La Federazione Nazionale ha reso noto i calendari del prossimo campionato di serie B, la Florigel Andria è inserita nel girone L comprendente 10 squadre pugliesi, una calabrese ed una molisana.

L’esordio dei ragazzi di mister Pepe sarà sabato 16 ottobre nel Polivalente di Via delle Querce per affrontare l’Area Brutia Volley di Cosenza, a seguire la domenica successiva trasferta a Grottaglie per giocare contro la neo promossa Volley Club Grottaglie.

Il mese di ottobre si chiuderà con la gara interna contro il Galatone e a seguire Molfetta, Campobasso, Castellana Grotte, Turi, Bari, Leverano. Contro il Taviano sarà la gara prenatalizia per poi finire il girone contro il Gioia del Colle l’8 gennaio. L’ultima gara in programma di regular season sarà quella contro il Gioia il 23 marzo.

Si preannuncia un campionato ricco di sorprese con molte squadre che nel mercato estivo hanno riorganizzato i sestetti con atleti di esperienza e soprattutto con molti ragazzi provenienti dalle varie giovanili. L’entusiasmo e la voglia di far bene, da parte di tutti gli atleti, sarà l’arma in più che avranno gli allenatori per far disputare gare ad alto tasso di spettacolarità.