Iniziato il countdown per l’inizio della stagione agonistica della Florigel Pallavolo Andria che avrà inizio la prossima settimana a poco meno di sei mesi di distanza dall’ultimo allenamento della stagione. Una stagione caratterizzata dal Covid che non ha permesso di giocare tutte le gare in calendario a causa di alcune positività che, a norma di regolamento federale, non hanno permesso di proseguire la stagione.

La Florigel è pronta per iniziare la nuova stagione con il raduno fissato per lunedì 30 agosto nella struttura del Polivalente di via delle Querce, sarà il primo momento in cui tutti i giocatori si troveranno al cospetto dello staff tecnico guidato da mister Pepe, coadiuvato dall’allenatore in seconda Galeandro, il preparatore Lepore e il fisioterapista Berardino i quali si ritroveranno per iniziare a sostenere le prime sessioni di lavoro. Tante le novità per la rosa andriese grazie al lavoro di queste settimane del Direttore Sportivo Cripezzi che ha portato in Puglia atleti giovani ma già con tanta esperienza alle spalle che affiancheranno il gruppo dei componenti storici della squadra.

Interviene il diesse Vincenzo Cripezzi: «Sarà una stagione complicata, nella quale speriamo che possa essere protagonista non la situazione sanitaria ma la voglia di ritornare alla normalità. Ci sarà da lavorare per amalgamare una rosa che quest’anno ha avuto tanti nuovi inserimenti di atleti provenienti da diverse esperienze. Ce la metteremo tutta per raggiungere un risultato minimo per poter giocare divertendoci, senza pressione alcuna. Sarà necessario svolgere un lavoro tecnico che al contempo possa far crescere i ragazzi motivandoli a far meglio. Mi auguro che tutta la squadra abbia tra le proprie caratteristiche anche questa, quindi il desiderio di allenarsi sempre al meglio per emergere e raggiungere gli obiettivi prefissati».

Gli allenamenti verranno svolti rigorosamente a porte chiuse, attenendosi scrupolosamente ai protocolli di regolamentazione Covid dell’attività sportiva diffusi dalla Federazione nazionale in adozione delle norme specifiche delle Autorità competenti.