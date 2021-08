«Ringrazio Polizia e Carabinieri per essere prontamente intervenuti ieri sera in Piazza Catuma. Non si è trattato di una rissa, ma di un diverbio fra due uomini in cui per fortuna, alla fine, nessuno si è fatto male seriamente». Lo scrive in una nota l’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno.

«Certo, il lancio di un tavolino e di bottiglie e bicchieri in mezzo alla folla tranquillamente seduta a passare la serata, è uno spettacolo inaccettabile. Per questo l’uomo autore del gesto è stato fermato ed ora ci saranno tutti gli accertamenti del caso. Chiaro che non servono troppe ricerche per esser sicuri che certe cose non stanno né in cielo né in terra e chi ha responsabilità adesso è giusto che paghi».