Tante ore di lavoro e molte squadre dei vigili del fuoco impegnate questa notte ad Andria in via Canosa dove le fiamme, per cause in corso di accertamento, hanno completamente distrutto una grande struttura commerciale adibita a deposito di mezzi e materiale. Un incendio sviluppatosi attorno a mezzanotte e che ha richiesto l’impegno di moltissimi uomini provenienti da Barletta, Corato e Cerignola sino a questa mattina.

Si registra anche un ferito lieve, un vigile del fuoco soccorso dall’arrivo sul posto di una equipe sanitaria del 118 con automedica proveniente da Andria e che ha provveduto a medicare l’uomo sul posto. Carabinieri e Polizia di Stato per verificare la dinamica dell’incendio. Danni ingenti all’interno dell’autoparco con diversi mezzi da lavoro distrutti assieme a materiale di diversa natura.