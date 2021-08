Dal 2 al 24 agosto chiusura estiva della Biblioteca. «Un grazie particolare al Festival della Disperazione che ha accompagnato il nostro ultimo tratto di strada con un finale entusiasmante», si legge in una nota.

Da settembre saranno disponibili in biblioteca tutti i libri del Festival per il prestito. «Ma come sempre – continua la nota – il grazie è a tutti coloro che hanno a cuore, frequentano o sono anche solo di passaggio in Biblioteca. “La biblioteca è un organismo che cresce” -recita la #quintaleggedellabiblioteconomia- e la nostra Biblioteca cresce con voi! Buone vacanze!».