Si è svolta il 22 luglio scorso, presso la sede sociale di “Oliveti d’Italia”, l’annuale assemblea ordinaria degli associati del Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Andria, con all’ordine del giorno l’approvazione del Rendiconto di Gestione 2020, successivamente deliberato dai presenti con voto unanime, dopo la relazione della Presidenza nonché dell’Organo di Revisione.

Nonostante la particolare complessità dell’anno appena trascorso, caratterizzato dai gravi effetti dello shock pandemico covid-19, in termini sociali ed economici, il Consorzio Autonomo Guardie Campestri è riuscito egregiamente a garantire la continuità aziendale, ottimizzando i costi generali e riducendo notevolmente l’esposizione debitoria, senza tralasciare il dato determinante per un rendiconto, ovvero l’avanzo di gestione, frutto di una politica aziendale attenta ed oculata.

Nell’espletamento dei servizi offerti, non sono state tralasciate novità in termini di riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnologici e strumentali, nonché una maggiore considerazione nei rapporti con i propri associati, i quali costituiscono il cuore pulsante di quella che era, è e sarà, una comunità di persone, non semplici matricole.

Un Consorzio che punta, dunque, ad allargare la base associativa, puntando non solo sull’innovazione tecnologica, grazie all’adeguamento costante delle strumentazioni in dotazione alla centrale operativa, al rinnovamento del parco auto aziendale e, soprattutto, all’implementazione delle risorse umane in un’ottica di avvicendamento generazionale.

Testimonianza ne è la ricorrenza del centesimo anniversario di fondazione, che cade proprio quest’anno, un “unicum” irripetibile nella conoscenza specifica del territorio rurale andriese.

Senza dimenticare il ruolo centrale svolto dal Consorzio andriese in seno alla Federazione Regionale dei Consorzi di Vigilanza Campestre, dove è in dirittura d’arrivo, dopo dieci anni di vacanza, il rinnovo contrattuale delle guardie, grazie alla preziosa collaborazione istituzionale con le organizzazioni sindacali legittimate alla firma dei contratti collettivi.

Il Consiglio Direttivo, unitamente ai soci presenti, hanno infine espresso soddisfazione per l’opera sin qui svolta, con l’impegno di garantire per il prossimo futuro, nei confronti degli associati, un impegno ancora maggiore da parte del personale di guardia, sempre più improntato alla professionalità ed alla scrupolosità nell’espletamento del servizio di vigilanza e custodia, alla vigilia di imminenti scadenze fondamentali per tutta la comunità rurale, quali la campagna vitivinicola ed olivicola.