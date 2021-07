L’A.S.D. Florigel Futsal Andria comunica che la compagine Under 21 è stata affidata al giovane ed esperto tecnico Michele Bonadies, ruvese classe ’91, con diverse esperienze in società pugliesi del campionato nazionale.

Bonadies, che ricoprirà anche l’incarico di responsabile tecnico del settore giovanile, ha ricoperto per 3 anni il ruolo di allenatore della compagine Under 19 del Futsal Bisceglie, esperienza anche con l’Under 19 della Diaz Bisceglie, e come allenatore in seconda del San Rocco Ruvo, Città di Ruvo.

La società dà il benvenuto al tecnico e gli augura un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura in biancoazzurro. Queste le prime parole di Bonadies: «Ringrazio la società e in primis Raffaele Petruzzelli per questa nuova opportunità. Andria è una piazza importante, non ho avuto nessun dubbio ad accettare la proposta di una società che vuole puntare sui giovani. Lavorare con i ragazzi è entusiasmante e dà sempre nuovi stimoli. L’obiettivo è far crescere i giovani sia dal punto di vista umano che tecnico».