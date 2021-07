L’effetto green pass incrementa le prenotazioni dei vaccini in Puglia di circa il 40%. E’ il dato registrato dalla Regione nella sola giornata di ieri e che ha portato alla luce la nuova corsa alle dosi da parte di chi non si è vaccinato ancora e che dal 6 agosto dovrà obbligatoriamente essere in possesso della “certificazione verde”, secondo quanto previsto dal nuovo decreto covid del Governo, per frequentare determinati luoghi.

L’incremento più sensibile è stato registrato nella Provincia di Taranto ma i numeri sono in continuo aggiornamento. Proprio nel tarantino ad esempio si è passati da una media di circa 1.700 prenotazioni al giorno alle oltre 4 mila di ieri, numero non ancora definitivo, il che significa appuntamenti triplicati. In Provincia di Brindisi si è passati da circa 1.100 a 1.500. Nel barese e nel foggiano l’incremento registrato è di oltre il 30%. Nella Provincia Barletta-Andria-Trani i numeri sono addirittura quadruplicati. Dati importanti che rendono l’idea di quanti cittadini dovranno ancora effettuare la vaccinazione prima di ottenere il green pass e poter così allinearsi alle nuove restrizioni in programma dal 6 agosto per coloro che invece non lo possiedono.

Per la Puglia si tratta di un +40% che metterà a dura prova gli hub vaccinali delle sei Asl che sino ad oggi hanno somministrato circa 4 milioni e mezzo di dosi dall’inizio della campagna vaccinale. Ora, con la nuova corsa al vaccino per l’ottenimento della certificazione verde, saranno settimane di intenso lavoro e quasi certamente la maggior parte dei nuovi prenotati non avrà il primo appuntamento entro l’inizio di agosto quanto entreranno in vigore le nuove restrizioni anticovid.