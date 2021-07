Un nuovo incarico per don Gianni Massaro, il più importante in assoluto da quando ha intrapreso la via del sacerdozio. Papa Francesco, solo pochi giorni fa, lo ha convocato a Roma in Vaticano per affidargli il nuovo mandato: guidare la comunità della Diocesi di Avezzano, in Abruzzo. Una giornata di festa per la Chiesa di Andria che ha scelto di annunciare in Cattedrale la notizia questa mattina davanti a quasi tutti i presbiteri della Diocesi. Per don Gianni Massaro, Vicario Generale diocesano da molti anni, tanta commozione quando ha preso la parola per raccontare il suo stato d’animo e le sue sensazioni. Ha ringraziato tutti, a partire da Mons. Raffaele Calabro che per primo lo volle al suo fianco come stretto collaboratore, poi Mons. Luigi Mansi, ed infine anche Mons. Luigi Renna, altro figlio della Chiesa di Andria divenuto vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. Don Gianni Massaro è pronto per questo nuovo cammino.

Durante il suo discorso don Gianni Massaro ha aggiunto: «Non dimenticherò mai la Diocesi di Andria che tanto mi ha voluto bene», e poi ammette: «Ho già aperto il mio cuore alla comunità di Avezzano». Ecco come sarà il nuovo Vescovo della Diocesi della comunità abruzzese.

Gioia condivisa a pieno da Mons. Luigi Mansi che è sicuro: «Don Gianni Massaro farà tanto bene».

Il servizio.