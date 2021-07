L’Associazione “Il Nocciolo”, in collaborazione con l’Associazione Politico-Culturale “Andria Bene in Comune”, ha organizzato a Materia Prima una rassegna cinematografica in tre date, dal titolo dal titolo “Arena in Comune”.

Nella cornice dell’ex-cinema andriese, verranno proiettate tre pellicole famose e significative, fulgide testimonianze di momenti storici epocali. Il primo film sarà proiettato venerdì 23 luglio e si intitola “Suffragette”.

Considerando che i diritti di cui oggi disponiamo sono il risultato di dure ed estenuanti lotte e sostenendo l’importanza di una società egualitaria, con questa proiezione si vuole ricordare uno dei traguardi più significativi dell’emancipazione femminile.

Il film, infatti, s’incentra sul movimento delle suffragette creatosi con il principale intento di garantire alle donne l’ottenimento del voto politico e nazionale, senza vincoli. In particolare, si narrano le vicissitudini di tre donne Maud, Emily e Edith risucchiate dalle vicende intricate di una società sempre più disumana. Il percorso che affronteranno sarà disseminato di ostacoli, ma tutti i loro sacrifici saranno ampiamenti ricompensati con il raggiungimento di uno dei valori tanto agognati: la libertà di scegliere e di essere scelte, in altre parole il diritto al voto.

Una pellicola emozionante, assolutamente da non perdere.