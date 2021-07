80 nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Un dato significativo che conferma la risalita dei contagi anche nella nostra regione con il consequenziale aumento dell’incidenza settimanale e del tasso di positività. Numeri meno confortanti nelle province di Bari e Lecce dove i casi giornalieri superano le 20 unità, mentre restano esigui quelli delle province di Barletta-Andria-Trani e Taranto. Resta stabile il numero degli attualmente positivi che sono 1.775, il 95% dei quali sono in isolamento domiciliare. Da 3 giorni consecutivi in Puglia non si registrano decessi con il numero di morti dall’inzio della pandemia che resta fermo a 6.659. Torna purtroppo a salire il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi, 9 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 85. Stabile il numero delle terapie intensive che al momento non supera le 10 unità. Aumenta invece dopo una fase di decrescita il numero dei guariti ormai vicino alla soglia dei 246 mila.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 20.7.2021 è disponibile al link:

http://rpu.gl/VJdvE