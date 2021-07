Sono 4.242.664 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad ora in Puglia. Le dosi sono il 94,3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.499.684).

Situazione Covid nella Bat: Ieri (domenica 18 luglio) sono stati registrati 3692 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 70 casi positivi: 26 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 2 caso fuori regione e 3 caso di provincia non nota. Non sono stati registrati decessi.

245.779 sono i pazienti guariti. 1.758 sono i casi attualmente positivi, di cui 75 ricoverati (9 in terapia intensiva).