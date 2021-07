Classe 2002, già 1000 minuti disputati nella scorsa stagione con la maglia della Fidelis, 22 presenze e 2 assist. Un centrocampista 18enne che ha lavorato intensamente nella scorsa stagione per un percorso di crescita importante iniziato sin dallo scorso ritiro estivo agli ordini dello staff tecnico di Gigi Panarelli. Ora la riconferma fortemente voluta per Nicola Dipinto, centrocampista centrale pronto a dare ancora il suo contributo alla causa biancazzurra. “Sono felice che la società mi abbia confermato anche per quest’anno – spiega Nicola Dipinto – sono davvero contento della fiducia del tecnico. Sono qui per continuare il percorso iniziato l’anno scorso con la speranza di rivedere i nostri tifosi numerosi allo stadio”.