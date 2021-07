Entro i prossimi 30 giorni in Puglia arriveranno circa 840 mila nuove dosi di vaccino. Si aggiorna il piano di consegne della campagna vaccinale italiana, su disposizione del Commissario all’Emergenza Figliuolo. La regione pugliese entro il 15 agosto riceverà dosi di Pfizer e Moderna per un totale di 10 consegne, 5 per ciascuna azienda, ma sarà Pfizer a garantire il rifornimento più alto: oltre 600 mila dosi in tutto. Non sono previsti invece nuovi arrivi di AstraZeneca e J&J, anche alla luce delle indicazioni giunte dall’Aifa sul loro utilizzo ridotto. Le 840 mila dosi in arrivo nel prossimo mese daranno nuovo impulso ad una campagna vaccinale che ad aggi ha raggiunto quota 4 milioni e 100 mila somministrazioni totali. La Puglia ha utilizzato circa il 92% delle dosi a disposizione. Le operazioni procedono regolarmente in tutti gli hub della regione e non sono previste ulteriori frenate.

Vaccinazioni che corrono in un momento in cui lo scenario della pandemia in Puglia è in continua evoluzione. I nuovi contagi sono tornati a salire lievemente, complice anche l’assestamento della curva dei contagi, ma gli attualmente positivi ogni 100 mila abitanti restano ancora stabili grazie al buon numero di guarigioni registrate negli ultimi giorni. Sotto controllo anche la situazione negli ospedali, mentre continua l’attenzione nei confronti della diffusione della variante Delta del Covid, motivo di preoccupazione a livello nazionale e regionale. Il buon andamento della campagna vaccinale giocherà un ruolo fondamentale nella partita contro la mutazione del virus.